Benessere e salute, su Raidue terza edizione di "Per Me"

Roma, 14 apr. (askanews) – In “Per Me” in onda il sabato su Raidue alle 9.30 Samanta Togni e Filippo Magnini regalano a persone di tutte le età preziosi spunti per dedicare del tempo di qualità ai propri interessi ed al proprio benessere, con consigli utili per tenere un corretto stile di vita. Samanta Togni in un video presenta così la terza edizione in onda da domani, 15 aprile: “avremo tanti esperti, novità e conferme importanti, come la lezione di ballo. Daremo ricette salutari ma gustose, parleremo di sport e di quello che ci fa bene. E ci sono novità ad esempio quest’anno si parlerà anche di tempo libero. Daremo consigli per fare dei viaggi davvero super”.

