Benessere, integrazione a supporto della vitalità quotidiana

Milano, 4 lug. – Oggi più che mai, abbiamo bisogno di energia. Lavoro, studio, famiglia, sport, impegni che si susseguono senza sosta. le nostre giornate sono sempre più piene e frenetiche. In un contesto così dinamico, non è raro sentirsi scarichi, affaticati, mentalmente poco lucidi. E allora ci chiediamo: come possiamo sostenere questo ritmo senza rinunciare al benessere? Sicuramente con uno stile di vita sano e con il supporto dell’integrazione.

Abbiamo parlato con Maria Luisa Cravana, Biologa Nutrizionista:

“Questo supporto dell’energia perché spesso e volentieri l’energia è quella che viene a mancare. E a questo punto, a sostegno di questa, sicuramente gli integratori possono in qualche modo aiutarci a supportarla, a mantenerla o addirittura aumentarla in caso di bisogno e necessità maggiorato come appunto l’attività fisica o l’attività mentale, lavorativa particolare. Usiamo e consigliamo la carnitina proprio perché è un integratore versatile e perché è l’integratore per eccellenza utilizzato nel trasporto all’interno del mitocondrio e degli acidi grassi per la formazione della energia, la nostra molecola energetica che è l’ATP”.

La linea di integratori Carnidyn, dell’azienda Alfasigma, realtà italiana con oltre 75 anni di storia, si arricchisce con in alternativa di gusto per supportare chi affronta ogni giorno con energia, determinazione e vitalità. In occasione di un evento stampa a Milano, è stato presentato il nuovo Carnidyn Plus gusto Passion Fruit: una novità che unisce efficacia e piacere, ideale per chi cerca un supporto concreto nei momenti di maggiore affaticamento. Abbiamo, poi, parlato con Lucia Speranza, Brand Manager Carnidyn, Consumer Healthcare di Alfasigma:

“Esistono diversi tipi di carnitina, esistono diversi tipi di energia. È dal 1975 che continuiamo come azienda a valorizzare e a studiare in maniera approfondita questo nostro plus di prodotto. La carnitina è contenuta all’interno della linea Carnidin. Ci permette appunto di soddisfare le diverse tipologie di energia, energia da recupero, energia da stanchezza fisica e mentale e quando abbiamo bisogno di una carica in più”.

Al centro della formula c’è la dunque carnitina, sostanza naturalmente presente nel nostro organismo e fondamentale per il metabolismo energetico: trasporta gli acidi grassi nei mitocondri, dove vengono trasformati in energia. A completare il tutto, un mix di vitamine e minerali – vitamina B5, vitamina E, magnesio, zinco e selenio – che aiuta a combattere stanchezza fisica e mentale, sostenendo corpo e mente quando serve davvero.

(Servizio Pubbliredazionale)