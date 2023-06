Benessere psicologico, al via Stati Generali "La Psiche è Vita"

Roma, 21 giu. (askanews) – Un confronto, non solo interno alla comunità professionale, ma con la società e le istituzioni, sull’evoluzione dei bisogni psicologici e delle risposte possibili, che chiama in causa il presente, ma soprattutto il futuro della professione. Uno sguardo ampio per tracciare delle traiettorie in un costante dialogo con gli interlocutori esterni. Partono a Roma “Gli Stati Generali della professione psicologica”, una due giorni dal titolo “La Psiche è Vita” organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, con il patrocinio del Ministero della Salute.

David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi: “Questi Stati Generali sono una riflessione a 360 gradi sullo stato dell’arte, sul futuro, su come affrontare queste responsabilità che la professione ha nei confronti del Paese”.

Secondo un’indagine di Istituto Piepoli per il CNOP sugli italiani e la figura dello psicologo, rispetto a un anno fa il benessere psicologico degli italiani è peggiorato, quasi 7 persone su 10 si situano in un livello di stress medio o alto e negli ultimi mesi sono in aumento le persone che si sono rivolte ad uno psicologo o psicoterapeuta; inoltre, il 70% ha gradito l’introduzione del “bonus psicologico”, che per la maggior parte potrebbe invogliare a rivolgersi alla figura dello psicologo qualora se ne avesse bisogno, e si ritiene molto importante che gli psicologi vengano attivati in particolare in ospedali, scuole e servizi sociali. Tra le principali cause di stress, ci sono la situazione lavorativa, la condizione di salute fisica e l’organizzazione famiglia-lavoro: per l’80% degli intervistati il ricorso allo psicologo potrebbe aiutare a superare periodi particolari di stress e disagio.

Ricordando che in Italia ci sono 5 mila psicologi pubblici per 60 milioni di abitanti, per il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari, è urgente il rafforzamento della rete pubblica a partire dallo psicologo di base e da quello scolastico, aumentando anche le risorse per il bonus psicologico, in un Paese diviso a metà tra chi può pagarsi cure private e chi invece rimane escluso.

David Lazzari – Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi: “Oggi si parla molto dei bisogni psicologici dei cittadini e del Paese, c’è grande attenzione, e ovviamente anche verso la professione psicologica. Chiediamo spazio per poter fare il nostro lavoro, per poter aiutare dal punto di vista psicologico gli italiani”.

Agli Stati Generali della professione psicologica partecipano importanti rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo della psicologia, della salute, dell’università e della cultura. Numerosi anche gli ospiti internazionali.