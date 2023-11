Benetton: 2100 Ventures per avvicinare giovani ad investitori

Milano, 21 nov. (askanews) – “L’Italia è una grandissima economia che però non ha un progetto di venture capital importante come meriterebbe. Con 2100 Ventures vogliamo in qualche maniera dare il nostro piccolo contributo alla chiusura di questo gap. Giovani founders italiani che vengono facilitati nel mettersi in contatto con il mondo europeo e il mondo degli investitori europei che può conoscere i giovani founders italiani. Ecco, questo è quello che vuole fare, questo piccolo ecosistema che vuole fare 2100 ventures”. Lo ha detto il presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton, parlando di “2100 Ventures”, nuova iniziativa dedicata a startup e giovani founder italiani ed europei.