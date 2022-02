Benevento, incidente stradale sulla Telesina: un morto e due feriti

Tragedia a Benevento, a causa di un violento incidente stradale consumatosi sulla Telesina, una persona ha perso la vita e due sono rimaste ferite.

È di un morto e due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale che si è consumato nella giornata di sabato 5 febbraio 2022 sulla SS372, meglio nota come Strada Statale Telesina. Ecco tutti i dettagli.

Benevento, grave incidente stradale sulla Telesina: tutti i dettagli

Un gravissimo incidente si è consumato intorno alle ore 19:30 di sabato 5 febbraio 2022 sulla Strada Statale Telesina, nota anche come SS372. Nello scontro tra due auto, un Suv e un’utilitaria, verificatosi tra gli svincoli di San Salvatore Telesino e Puglianello, una persona ha perso la vita e due sono rimaste ferite.

La prima ricostruzione in merito alla dinamica dell’incidente

Secondo quanto emerso dalla prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri in merito alla dinamica del sinistro stradale, che si è verificato nella giornata di sabato 5 febbraio 2022 sulla Telesina, sembra che l’incidente si sia verificato durante un tentativo di sorpasso operato da uno dei due mezzi coinvolti.

In particolare, pare che l’auto che ha intrapreso la manovra di sorpasso sia finita per scontrarsi frontalmente con la vettura che proveniva dal senso di marcia opposto.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno effettuato i rilievi di rito e adesso si stanno occupando di eseguire le indagini sull’accaduto.

L’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente: bilancio di un morto e due feriti

Sulla Strada Statale Telesina in seguito al violento incidente stradale che si è consumato nella giornata di 5 febbraio 2022, sono prontamente intervenuti anche i soccorritori del 118.

Il personale medico, una volta giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso di uno dei soggetti coinvolti nell’incidente e ha medicato altre due persone che sono rimaste ferite e che in seguito sono state trasportate all’Ospedale Rummo di Benevento: una delle due è attualmente in prognosi riservata.