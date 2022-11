A Benevento, Mauro, di soli 12 anni, muore dopo una partita di rugby. Aveva avuto un malore ed era stato ricoverato.

A Benevento, il piccolo Mauro di 12 anni, perde la vita ieri, 5 novembre. Il bambino aveva accusato un malore mentre giocava a rugby, presso l’impianto sportivo “Alfredo Dell’Oste”, lo scorso 9 ottobre. Ricoverato all’Ospedale Pediatrico “Santobono” di Napoli, non ce l’ha fatta.

Benevento, morto a 12 anni dopo aver giocato a rugby: il caso

Il piccolo Mauro, dopo essere stato ricoverato lo scorso 9 ottobre, è morto nella giornata di ieri. Il malore che ha accusato è avvenuto mentre stava disputando un match di rugby. Secondo le ricostruzioni, stava avendo luogo la partita con la sua squadra: il IV Circolo Didattico Benevento, per il torneo di mini rugby “Memorial Franco Ascantini”.

Ad un certo punto, senza preavviso, si è accasciato al suolo e non si è più rialzato.

A quanto pare, non avrebbe subito degli scontri o dei contatti di gioco con gli avversari. Presa coscienza della situazione, il piccolo è stato portato subito d’urgenza all’Ospedale “San Pio” di Benevento, per ricevere le prime cure necessarie di soccorso. In seguito, è stato poi trasportato in elicottero al Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per il settore pediatrico.

Le sue condizioni sono purtroppo peggiorate durante la degenza e, nella giornata di ieri, è morto.

La comunità di Benevento dimostra solidarietà alla famiglia

Appresa la notizia della scomparsa del piccolo Mauro, la comunità di Benevento si è stretta nel lutto attorno alla sua famiglia. Si sono succeduti una moltitudine di messaggi di cordoglio, pubblicati sui social nelle ultime ore.

Molte persone, nei giorni scorsi, avevano pregato sperando nella salvezza del bambino. Il 22 ottobre era stata organizzata anche una fiaccolata silenziosa, composta dai compagni di scuola di Mauro e dalla società del IV Circolo Didattico.

La cittadinanza si stringe attorno ai suoi cari per la sua prematura scomparsa.