Benevento, pulisce il fucile, ma si spara al torace: uomo di 34 anni è grave

È successo a Reino, in provincia di Benevento. L'uomo dopo essersi sparato accidentalmente è stato ricoverato in gravi condizioni.

Stava pulendo il suo fucile quando, in modo improvviso, è partito un colpo dalla sua arma che lo ha ferito gravemente al torace. La tragedia è stata sfiorata a Reino, comune in provincia di Benevento. Sono diversi gli elementi sulla vicenda che sono da chiarire, tuttavia, stando a quanto si apprende, l’uomo pare che proprio in quegli attimi fosse da solo in casa. Per ciò che riguarda l’arma da fuoco che ha colpito il giovane in modo accidentale, si tratta di un fucile da caccia posseduto legalmente.

Pulisce il fucile e si spara al torace: 34enne in gravi condizioni

Il colpo dopo aver ferito il torace del 34enne si sarebbe conficcato in un polmone. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118. Questi ultimi lo hanno trasportato inizialmente all’ospedale San Pio di Benevento, tuttavia le condizioni dell’uomo sono state di una criticità tale da richiedere un’ulteriore trasferimento all’ospedale di Napoli.

L’avvio dell’indagine dei Carabinieri

Nel frattempo sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo. I militari hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito, atti a ricostruire con precisione quanto avvenuto in quei momenti. Sono state infine avviate le indagini.