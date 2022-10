Benito Mussolini a processo per molestie: è solo un omonimo del Duce

Viene chiamato alla sbarra il signor Benito Mussolini, ma è solo un omonimo del duce: stupore in aula per la curiosa coincidenza.

Viene chiamato a processo per molestie nei confronti di una minorenne, ma a creare stupore in aula è il fatto di essere un omonimo di Benito Mussolini.

Benito Mussolini in tribunale, ma è solo un omonimo

Il signor Benito Mussolini è stato chiamato a processo nella quinta aula del tribunale romano di Piazzale Clodio con l’accusa di molestie su una minorenne, ma ovviamente si tratta solo di un omonimo del duce.

Il Benito Mussolini in questione infatti è un signore venezuelano nato nel 1977 oltreoceano e che deve il suo nome ai suoi genitori, probabilmente nostalgici del Ventennio, ma da tempo risiede in Italia e per sua fortuna anche con un cognome in più che inizia per G.

Le accuse contro il signor Mussolini

Dallo stupore per il curioso caso di omonimia poi l’attenzione in aula si è spostata sul processo che vede l’uomo imputato di violenze sessuali nei confronti della figlia minorenne della compagna.

I fatti risalirebbero al 2020, dopo la denuncia fatta proprio dalla minorenne che ha accusato il patrigno di essersi recato nella sua stanza e di averla palpeggiata, per poi toccarsi lui stesso.

La faccenda è stata messa agli atti come violenza sessuale, reato che potrebbe costare al signor Benito Mussolini G. tanti anni di reclusione, ma il processo è solo agli inizi e il finale non pare così scontato.

.