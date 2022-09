Benjamin Giorgio Galli, il 27enne varesino morto a Kiev, è stato insultato sui social network. La sorella ha risposto agli hater.

Benjamin Giorgio Galli aveva solo 27 anni, era varesino, ed è morto a Kiev, sotto le bombe russe. Sui social network sono comparsi diversi insulti nei suoi confronti e la sorella ha deciso di rispondere.

Benjamin Giorgio Galli insultato sui social: “In guerra solo per i selfie”

Benjamin Giorgio Galli è morto a Kiev, a 27 anni. Si era unito all’esercito ucraino per combattere contro la Russia. Sui social network sono comparsi diversi insulti nei suoi confronti. “Mercenari di qui o di là, non c’è ideale se non il soldo“, “Questo stava lottando per fare il figo e per i selfie. I miei compagni alpini sono morti per la libertà, non come questo babbeo” sono solo due dei tanti commenti dispregiativi nei suoi confronti.

La notizia della sua morte è stata commentata da tanti amici e conoscenti, che hanno voluto salutarlo e ringraziarlo “per il suo coraggio“. Ma come sempre, ha attirato anche numerosi commenti di hater.

La risposta della sorella

“Ma chi ve lo dice che riposerà in pace un mercenario che viola la legge. Al posto di finire al gabbio ti sei ritrovato in orizzontale con gli ucretini nazisti” è un duro commento in risposta a coloro che hanno definito Benjamin un eroe.

La vicenda ha scatenato la rabbia della famiglia di Benjamin, costretta a leggere tutti quegli insulti e quella terrificante ironia in questi giorni di grande dolore. “Ben era un’anima pura. Ha scelto di andare in Ucraina per aiutare le persone e non spinto da ideali politici” ha risposto la sorella del giovane.