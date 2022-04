Benjamin Hall sta meglio e dai social scrive: “Ho perso mezza gamba ed un piede, una mano assemblata, un occhio non funziona più e l'udito è sballato"

Benjamin Hall sta un po’ meglio e dai suoi account social scrive: “Ho perso mezza gamba ed un piede”. L’inviato di Fox News ferito vicino Kiev il 14 marzo posta una foto e spiega di sentirsi fortunato. Hall allude al fatto che in quella tremenda giornata di quasi un mese fa il fuoco che aveva colpito anche lui era costato la vita al cameraman sempre di Fox News Pierre Zakrzewski, 55 anni e alla giornalista Oleksandra “Sasha” Kuvshynova, di soli 24 anni.

Benjamin Hall sta meglio e ricompare sui social

In queste ore comunque il 39enne giornalista Usa è tornato a fare capolino dai social dopo che era stato ferito gravemente in Ucraina il 14 marzo scorso. In quelle circostanze Hall e i suoi compagni erano incappati nel fuoco delle truppe mentre “stavamo raccogliendo informazioni fuori Kiev”. Dal pomeriggio del 14 marzo di Ben non si erano più avute notizie.

“Chi mi ha portato qui è stato fantastico”

E ha scritto Hall a corredo della foto in cui appare tra l’altro con una benda sull’occhio: “Per riassumere, ho perso mezza gamba da un lato e un piede dall’altro.

Una mano viene assemblata, un occhio non funziona più e il mio udito è piuttosto sballato”. E ancora: “Tuttavia e tutto sommato mi sento dannatamente fortunato ad essere qui”. Poi in chiosa di ringraziamento per i suoi soccorritori in quelle terribili circostanze: “Sono le persone che mi hanno portato qui che sono fantastiche!”.