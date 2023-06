Benjamin Mascolo, ex cantante del duo Benji e Fede, si è lasciato andare ad un lungo sfogo. In occasione del suo 30esimo compleanno, ha raccontato di aver vissuto un periodo buio.

Sfogo inaspettato da parte di Benjamin Mascolo. L’ex cantante del duo Benji e Fede ha raccontato sui social di aver vissuto un periodo buio. Le sue parole sono un pugno allo stomaco per i seguaci, che non si sono accorti del suo momento ‘down’. Ha esordito:

Mascolo ha proseguito:

“Sono arrivato a non alzarmi dal letto per giornate intere. Nella foto del post, scattata solo qualche mese fa, mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni. E quando ricevevo un messaggio con la domanda ‘dove sei finito?’ da un familiare, un amico, un collega, provavo prima vergogna, e subito dopo un piacere tossico… stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere. In realtà solo non ci sono rimasto, perché un piccolissimo gruppo di persone restate vicino a me mi ha dato un’altra occasione. Facendomi vedere un po’ di luce nel mio mondo di pensieri scuri. I primissimi passi ho ricominciato a muoverli per loro, quelli subito dopo per me stesso, nel rispetto di una vita che Dio mi ha dato e di cui non sapevo più riconoscere il valore”.