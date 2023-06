Benjamin Mascolo replica a Federico Rossi: "Tanti errori"

Dopo l’intervista shock di Federico Rossi, Benkamin Mascolo ha deciso di replicare pubblicamente alle parole dell’ex amico ed ex collega.

Benji replica a Fede

Nei giorni scorsi Federico Rossi ha rilasciato un’intervista dove ha ammesso che sarebbe stato Benjamin Mascolo a volere la rottura e dove lasciava intendere che oggi i rapporti tra lui e l’ex collega sarebbero praticamente inesistenti. In queste ore è stato lo stesso Benji a replicare alle parole del cantante affermando:

“Negli ultimi tempi ne ho parlato qui sui social, non vengo dal miglior periodo della mia vita. Ho capito di aver commesso tanti errori e ferito persone a cui volevo bene. Mi sono colpevolizzato tantissimo per alcuni miei atteggiamenti, ma per la mia rinascita mi piace pensare che non ho mai agito con l’intento di ferire qualcuno, ma al contrario la prima vittima di me stesso sono sempre io.

Credo e spero di aver fatto anche tante cose buone e positive in questi anni per le persone importanti nella mia vita. In questa rinascita mi piace pensare che le cose buone che ho fatto non vengano dimenticate né cancellate. Anzi, concentrandoci su quello che di buono è stato fatto insieme si possa tornare ad avere il rapporto di fratellanza che c’è sempre stato”.

Nei giorni scorsi Benjamin Mascolo ha confessato di aver affrontato un difficile momento di depressione e in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore. In futuro emergeranno ulteriori dettagli sulla sua amicizia con Fede?