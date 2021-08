Benji scrive una lettera a Fede: “Ti amo ma sono arrabbiato con te”

Benjamin ha scritto una lettera commovente al collega Federico Rossi e sui social ha finito per scatenare una valanga di critiche.

Benji e Fede: la lettera

Dopo lo scioglimento del loro duo Benji e Fede si sarebbero allontanati.

Mascolo ha sposato l’attrice Bella Thorne, mentre Federico Rossi dopo un periodo di legame con Paola Di Benedetto e l’uscita del singolo Pesche, è tornato single. Per la prima volta Benji ha deciso di scrivere una lettera pubblica al suo storico collega con cui, nonostante la separazione artistica, perdura un rapporto d’affetto e di ammirazione reciproca.

“Ciao bro. Da quando abbiamo messo un punto alla nostra relazione artistica, mi sono fatto sentire sempre meno e ti ho pensato meno di quanto tu meritassi.

Stasera nel letto accanto a mia moglie a cui dedico tutte le attenzioni, finalmente ne ho tenuta e costudita una speciale soltanto per te. Lei ti ama e io amo te. Lei comprende il legame che ci unisce come fratelli. Sono veramente arrabbiato con te. Una persona a me cara e di cui mi fido mi ha detto ‘lui è geloso di te’. Ha ragione”, ha scritto Benji rimproverando il collega, e ancora:

“Ma ti sei visto? Ti sei sentito? E le canzoni che hai suonato? Te lo devo dire io forse? Brutto deme**e.

Sei un artista incredibile. Non lo sai e non te ne rendi conto. La gente non ne ha idea di cosa sei in grado di fare. La prossima volta che sei geloso di me ti tiro uno schiaffo. Perché io sono geloso di te ogni giorno. Geloso del talento incredibile che hai. I fan veri lo sanno perché ci amano e vogliono solo il meglio per noi. Brother lo giuro su dio.

Se non credi in te stesso e nella tua musica ti costringo io a crederci con la forza.” In conclusione al suo tenero messaggio per Federico Rossi, Benji ha concluso: “Fino a che sarà vivo ti darò tutto. Anche se domani mi sveglierò e leggerò i tuoi messaggi dicendo ‘sei pazzo’. Godrò dei tuoi successi. Le tue canzoni saranno disco di platino, nel mio cuore lo sono già tutte”.

Benji e Fede: la risposta

Attraverso i social Federico Rossi ha risposto entusiasta alla lettera dell’ex collega e lo ha invitato a raggiungerlo a Ibiza per comporre insieme una nuova canzone (per la gioia dei fan).

“Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo. Ma siamo un po’ pazzi e questo ci ha sempre accomunati. Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima”, ha scritto l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto.

Benji: le polemiche per la lettera

Nonostante molti fan abbiano apprezzato la dichiarazione che l’artista ha fatto al collega, sui social non sono mancate anche le polemiche. Benji ha replicato con un tweet in cui ha sottolineato di non essere assolutamente intenzionato a prendersela per le critiche: “Sono stato chiamato “pazzo”, “drogato”, “scoppiato” e mille altre cose nelle ultime 24 ore, ma non mi sono mai offeso. Anzi, li prendo come complimenti. Perché sono diverso, Perché sono vivo”, ha scritto.