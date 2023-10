Benno Neumair: confermato in Appello l'ergastolo per l'omicidio dei genitori

Uccise i genitori nel 2021 e gettò i corpi nell'Adige. La Corte d'Appello conferma l'ergastolo per Benno Neumair

La Corte d’Assise d’Appello di Bolzano ha confermato la condanna all’ergastolo di Benno Neumair, condannato per duplice omicidio e occultamento di cadavere.

Le richieste di accusa e difesa

L’accusa aveva chiesto (e poi ha ottenuto) la conferma della sentenza di primo grado. Al contrario la difesa, affidata agli avvocati Angelo Polo e Flavio Moccia, aveva chiesto la non imputabilità o il riconoscimento della semi infermità mentale per il 33enne.

Secondo la difesa infatti Neumair era affetto da “gravi disturbi di personalità” che avrebbero reso “irrefrenabile” l’impulso a uccidere il padre al termine di un litigio. Lo stesso per quanto riguarda l’omicidio della madre, commesso in un momento in cui la sua capacità di intendere e volere era assente o compromessa. Secondo gli avvocati infatti, il secondo assassinio sarebbe stato commesso perché “non poteva ammettere, con il cadavere del padre davanti, quello che aveva fatto.”

L’omicidio dei coniugi Neumair

Benno Neumair è stato condannato per aver strangolato i suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, il 4 gennaio 2021. Dopo l’omicidio, il 33enne si era liberato dei cadaveri gettandoli nel fiume Adige.