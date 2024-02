"Benvenuto in aula", La Russa saluta l'ambasciatore di Israele Bar

Roma, 28 feb. (askanews) - "Mi fa piacere salutare a nome di tutta l'assemblea l'ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar, che sta assistendo ai nostri lavori e che tra poco prenderà parte a una iniziativa in Senato in occasione dei 75 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele. Benve...

Roma, 28 feb. (askanews) – “Mi fa piacere salutare a nome di tutta l’assemblea l’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, che sta assistendo ai nostri lavori e che tra poco prenderà parte a una iniziativa in Senato in occasione dei 75 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele. Benvenuto in Aula ambasciatore”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha salutato l’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, presente in aula a Palazzo Madama.