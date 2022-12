Karim Benzema, pallone d’oro francese, sembra che abbia detto addio alla Nazionale di calcio.

Il messaggio dell’attaccante è stato diffuso in un post nel suo feed di Instagram dopo la sconfitta dei “Les Blues”.

Benzema dice addio alla Nazionale: “Ho scritto la mia storia e la nostra finisce”

La finale dei mondiali disputata ieri, 18 dicembre 2022, ha visto il trionfo dell’Argentina sulla Francia ai calci di rigore. I francesi, sconsolati dalla sconfitta, hanno dovuto apprendere anche che Karim Benzema non giocherà più con la loro nazionale.

L’attaccante in forza al Real Madrid ha postato su Instagram una sua foto con la maglia della Francia ed ha scritto: “Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra finisce“. Purtroppo Benzema non ha participato a Qatar 2022 a causa di un infortunio e la sua assenza è stata pesante per la Nazionale nonostante il secondo posto.

La carriera di Benzema in Nazionale

Karim Benzema ha esordito in Nazionale nel 2007 collezionando 97 presenze e 37 goal. Non è mai riuscito a laurearsi campione del mondo in quanto nel 2018, anno in cui “Les Blues” vinsero i Mondiali in Russia non fu convocato.

Quest’anno la convocazione è avvenuta però l’attaccante 35enne non ha potuto giocare, ma nonostante ciò ha comunque conquistato la medaglia d’argento. L’unico trionfo in Nazionale c’è stato nel 2021, anno in cui la Francia ha vinto la UEFA Nations League.