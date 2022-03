Benzina al piombo, l’esposizione prolungata potrebbe aver abbassato il QI degli americani: lo studio

Uno studio ha spiegato la graduale diminuzione del QI medio negli Stati Uniti, riconducendone la causa all'esposizione prolungata alla benzina al piombo

Il QI degli americani si è abbassato a causa della benzina al piombo

Un nuovo studio pubblicato sulla nota rivista accademica Pnas ha calcolato che l’esposizione ai gas di scarico delle automobili durante l’infanzia avrebbe “rubato” in tutto 824 milioni di punti QI a più di 170 milioni di americani vivi oggi, che corrispondo a circa metà della popolazione USA.

Gli scienziati evidenziano infatti di come gli americani nati prima del 1996 – anno in cui fu abolito il piombo nella benzina – e in particolare tra gli anni ’60 e ’70, potrebbero ora essere maggiormente a rischio di problemi di salute legati al piombo, a causa di un’esposizione relativamente alta da bambini.

L’utilizzo del piombo e i danni alla salute

Prima di essere abolito, il piombo era utilizzato nella benzina come additivo per migliorarne la combustione.

Nonostante l’ampio utilizzo, venne subito condannato e venne resa di pubblico dominio la sua tossicità, così come le complicazioni che poteva portarsi dietro: danni cardiaci, cancro e ictus.

Il piombo è una sostanza considerata anche come neurotossica: è cioè in grado di erodere le cellule cerebrali una volta introdotto nell’organismo. In particolare, l’effetto è accentuato per i bambini e ne riduce le capacità cognitive.

Lo studio sulla diminuzione del QI

Lo studio è stato condotto da Aaron Reuben della Duke University nella Carolina del Nord e due co-autori, Michael McFarland e Mathew Hauer, entrambi professori di sociologia alla Florida State University.

Utilizzando i dati di un’indagine nazionale, gli scienziati hanno studiato i livelli di piombo analizzando i campioni di sangue di oltre 11.600 bambini tra il 1976 e il 2016. Parallelamente, hanno anche stimato i possibili livelli di piombo nel sangue nel periodo tra il 1940 e il 1975, basandosi sul consumo di benzina di quel periodo.

Una volta ottenuti i risultati di queste analisi preliminari, hanno determinato il probabile carico di esposizione al piombo per tutta la vita di ogni americano vivo nel 2015; da qui, con una formula, è stato stimato il danno del piombo sull’intelligenza calcolando i punti QI persi in relazione all’esposizione alla sostanza.

I risultati dello studio sul QI

Pubblicati i risultati, le stime sono scioccanti: 54% degli americani vivi nel 2025 è stato esposto a livelli pericolosi di piombo da bambini, che si traduce in una diminuzione del livello di QI e un rischio maggiore di danni alla salute sul lungo periodo.

I ricercatori stimano che in tutto il Paese l’esposizione al piombo possa aver causato un calo medio del QI di 2,6 punti. A farne ancora più le spese sarebbero le persone nate tra la metà e la fine degli anni Sessanta, che potrebbero aver perso in media 5,9 punti di QI.