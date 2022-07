Benzina e diesel, prezzi in calo in Italia oggi

Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – Nuovo giro di ribassi per i prezzi di benzina e diesel oggi in Italia. La verde self service a 1,98 euro/litro di media nazionale, gasolio sotto 1,94. E' lo scenario disegnato da Staffetta Quotidiana, che riporta come questa mattina Eni abbia ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Stessa mossa per IP e Q8.

Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico mostrano la benzina self service a 1,980 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,983, pompe bianche 1,974), diesel a 1,936 euro/litro (-4, compagnie 1,937, pompe bianche 1,933). Gpl servito a 0,821 euro/litro (+1, compagnie 0,830, pompe bianche 0,810), metano servito a 2,201 euro/kg (+4, compagnie 2,224, pompe bianche 2,183), Gnl 2,160 euro/kg (-6, compagnie 2,193 euro/kg, pompe bianche 2,137 euro/kg).