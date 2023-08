Benzina e diesel, stabili i prezzi di oggi

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel tornate ieri a crescere con forza, oggi le medie nazionali dei prezzi praticati sulla rete italiana risultano per ora stabili o con piccoli assestamenti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energ...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel tornate ieri a crescere con forza, oggi le medie nazionali dei prezzi praticati sulla rete italiana risultano per ora stabili o con piccoli assestamenti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 9 agosto, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,935 euro/litro (1,937 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,927 e 1,948 euro/litro (no logo 1,923). Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,820 euro/litro, con le compagnie tra 1,815 e 1,830 euro/litro (no logo 1,811).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato resta a 2,071 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 2,006 e 2,141 euro/litro (no logo 1,975). La media del diesel servito è 1,956 euro/litro (contro 1,955), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,898 e 2,020 euro/litro (no logo 1,863).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,712 e 0,733 euro/litro (no logo 0,693). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,395 e 1,494 (no logo 1,396).