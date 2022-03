Benzina e gasolio, i prezzi continuano a salire: superati i due euro al litro

Prosegue il trend di crescita per quanto riguarda il caro carburanti: i prezzi di benzina e gasolio hanno ormai raggiunto un nuovo record assoluto

Caro carburanti, sale ancora il prezzo di benzina e gasolio

Cresce ancora, in Italia, il prezzo della benzina e del gasolio, in questo 2022 il trend di crescita sembra davvero inarrerstabile.

Ormai è stata superata la soglia dei due euro al litro, non solo al servito, ma anche al self. Una delle cause, spiegano gli esperti, è la guerra in Ucraina. Una situazione che purtroppo non sembra potersi risolvere in breve tempo e che porterà, nei prossimi mesi, a diverse conseguenze negative anche per le tasche degli italiani.

Le medie dei prezzi dei carburanti nel nostro Paese

Nel nostro Paese ormai il prezzo del diesel servito viaggia verso i 2,1 euro al litro, mentre si avvicina ai 2 euro anche nella più economica modalità self.

La benzina verde, invece, supera nel servito i 2,1 euro al litro. Sono stati registrati dei rincari anche per quanto riguarda il metano. Un nuovo record che mai si era raggiunto in Italia. Per quersto motivo confesercenti e confcommercio chiedono di sospendere le accise: “Dobbiamo tornare indietro di 10 anni per trovare un prezzo della benzina a circa € 1,90 e quello del gasolio a circa € 1,78. E non c’era alcuna situazione di conflitto o sanzioni a gravare sul mercato.”