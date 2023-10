Benzina, prezzi oggi alla pompa ancora in discesa

Benzina, prezzi oggi alla pompa ancora in discesa

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Scendono ancora i prezzi della benzina e degli altri carburanti alla pompa, oggi 13 ottobre 2023, nonostante la lieve ripresa del Brent e della quotazione internazionale del gasolio. Il prezzo medio della benzina in modalità self service è tornato al livello...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Scendono ancora i prezzi della benzina e degli altri carburanti alla pompa, oggi 13 ottobre 2023, nonostante la lieve ripresa del Brent e della quotazione internazionale del gasolio. Il prezzo medio della benzina in modalità self service è tornato al livello di inizio agosto, quello del gasolio è al livello di metà settembre. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo al litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,927 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,928, pompe bianche 1,924), diesel self service a 1,905 euro/litro (-5, compagnie 1,909, pompe bianche 1,898). Benzina servito a 2,066 euro/litro (-6, compagnie 2,105, pompe bianche 1,986), diesel servito a 2,044 euro/litro (-4, compagnie 2,086, pompe bianche 1,960). Gpl servito a 0,719 euro/litro (invariato, compagnie 0,728, pompe bianche 0,709), metano servito a 1,399 euro/kg (+3, compagnie 1,407, pompe bianche 1,392), Gnl 1,284 euro/kg (+1, compagnie 1,278 euro/kg, pompe bianche 1,290 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,009 euro/litro (servito 2,265), gasolio self service 1,990 euro/litro (servito 2,252), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,515 euro/kg, Gnl 1,292 euro/kg.