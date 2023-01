Benzina, Salvini: "Parleremo in Cdm con la Meloni delle accise"

Benzina, Salvini: "Parleremo in Cdm con la Meloni delle accise"

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini prende la parola sulla speculazione della benzina e annuncia controlli in serie da parte della Finanza

Mentre la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sui rincari, compresi quelli dei carburanti, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini preannuncia un controllo capillare sulla speculazione del costo della benzina: «Non possono esserci distributori che vendono la benzina a 1,70 e altri a 2,40» ha commentato il segretario della Lega.

Chiamato l’intervento di Giorgia Meloni

«Sulle accise parleremo con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sicuramente c’è della speculazione in corso sulla benzina ed è bene che la Finanza faccia dei controlli» continua Salvini. Individuare le responsabilità di chi si diverte a fare il furbo: questo è lo scopo dell’indagine aperta dalla Procura capitolina e affidata al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma. Tra i solleciti, l’esposto del Codacons a più di cento procure, in cui si chiede di indagare sui prezzi dei carburanti allo scopo di «accertare eventuali speculazioni o rialzi ingiustificati dei listini».

Il monitoraggio è già iniziato

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha già commissionato il via delle operazioni di monitoraggio alla Guardia di Finanza: la prossima settimana saranno resi noti i primi risultati emersi dai controlli effettuati. A confermare la notizia del piano di Giorgetti, anticipata in via ufficiosa da alcuni quotidiani, sono state fonti ufficiali del Mef.