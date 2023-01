Benzinai in sciopero il 25 e 26 gennaio: "Basta fango su di noi"

Scontri tra Governo e opposizioni per le accise sul carburante: nel frattempo i benzinai hanno proclamato uno sciopero nazionale per i distributori.

Faib, Fegica e Figisc/Anisa proclamano lo sciopero nazionale dei gestori: i benzinai rimarranno chiusi nelle giornate del 25 e 26 gennaio.

Sciopero nazionalei dei benzinai: 25 e 26 gennaio

Faib, Fegica e Figisc/Anisa hanno proclamato uno sciopero nazionale dei gestori dei distributori di carburante per il 25 e il 26 gennaio. La misura si estende sia in autostrada che sulla viabilità ordinaria. In una nota delle associazioni di categoria, la condanna è «la scelta di eliminare di colpo il taglio delle accise che ha causato l’aumento dei prezzi dei carburanti».

«Ristabilire la verità e porre fine all’ondata di fango scatenata dal Governo contro un’intera categoria di lavoratori, solo per cercare di coprire le proprie responsabilità politiche e la scelta di eliminare di colpo il taglio delle accise che ha causato l’aumento dei prezzi dei carburanti».

Questo lo scopo dello sciopero.

La spiegazione di Giorgia Meloni

La neo-Premier Giorgia Meloni nega di aver «mai promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina». Anzi, difende le decisioni prese, e rivendica di aver fatto «una scelta di giustizia sociale», puntando invece sul «taglio del costo sul lavoro, sull’aumento del 50% dell’assegno unico per le famiglie».

Se l’esecutivo avesse deciso di mettere i 10 miliardi necessari sul taglio delle accise, spiega ancora la presidente del Consiglio: