Berardi (Avio Aero), 'due strade per sostenibilità, tecnologie e carburanti alternativi'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Non esiste sfida più grande rispetto alla sostenibilità per il settore dell'aviazione. La sostenibilità storicamente per l'aviazione è stato il fine ultimo anche dell’innovazione, innovazione che è un po' il Dna di aziende che operano in un settore come questo sicuramente lo è per Avio Aero.

Ci sono due strade, due modalità, per tendere alla sostenibilità: da un lato l'investimento in nuove tecnologie per ridurre i consumi dall'altro i carburanti alternativi". Così Ylenia Berardi, Senior External Relations and Public Affairs Manager Avio Aero, nel suo intervento alla VI edizione del Forum Sostenibilità al Palazzo dell'Informazione Adnkronos a Roma.

"Decarbonizzazione, questa la nostra sfida principale. In questo settore le aziende, la nostra in primis, lavorano per essere nel 2050 delle net zero company investendo sull'efficientamento dei prodotti", aggiunge.