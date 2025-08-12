Berengo Gardin e Scianna, l'incontro tra i maestri della fotografia

Roma, 12 ago. (askanews) – Una clip in anteprima da “Ferdinando Scianna il fotografo dell’ombra”, film che sarà presentato alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia giovedì 4 settembre Fuori Concorso.

Il regista Roberto Andò racconta l’ultimo incontro tra Gianni Berengo Gardin, da poco scomparso a 94 anni, e Ferdinando Scianna; si vede l’amicizia sincera e la stima reciproca tra i due maestri della fotografia.

Pochi istanti per illustrare quanto fosse forte e profondo il loro legame umano.

Nel film ci sono anche Giuseppe Tornatore, Silvano Nigro, Dacia Maraini, Marco Belpoliti, Mimmo Paladino, Vincenzo Campo, Renata Colorni, Carlo Ottaviano, Nonuccio Di Quarto, Pupetta Lo Galbo, Tanina Visconti.

“Mangiatore di vita, Ferdinando Scianna è oggi un signore di ottant’anni e passa, con una testa meravigliosamente scattante e veloce, piena di storie incredibili – ha detto Roberto Andò – può persino raccontare di aver fatto delle prove di morte, per una malattia che pochi anni fa lo portò a scrivermi che era necessario rivedersi al più presto perché stava per andar via. Entrare nella sua vita vuol dire ripercorrere una esistenza ricca di incontri con alcuni giganti della cultura del Novecento, intessuta dall’amicizia e dal continuo interrogarsi sul senso del fotografare, e sul significato che può ancora avere produrre delle immagini”.