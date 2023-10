Bergamo: controlli antidroga in Val Seriana, due arresti

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Fiorano al Serio, nella bergamasca, hanno arrestato in flagranza di reato due ragazzi italiani di 20 e 21 anni, con precedenti specifici, entrambi sospettati di essere responsabili di detenzione ai fini spaccio di hashish. I militari sono giunti ai due arresti a seguito di una intensificazione dei servizi preventivi di controllo del territorio che hanno interessato anche la zona di Vertova.

Nel corso di un controllo in strada, uno dei due è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 80 grammi di cui lo stesso aveva tentato di disfarsi, gettandolo tra alcuni cespugli. Una volta recuperato lo stupefacente, i carabinieri hanno esteso il controllo all’abitazione del giovane, trovando ulteriori 60 grammi di hashish, un bilancino e materiale atto al confezionamento. I controlli del territorio sono poi proseguiti in modo analogo nelle ore successive, permettendo ai militari di individuare il secondo arrestato: il suo stato di agitazione e nervosismo ha indotto gli operatori a procedere alla sua perquisizione consentendo l’individuazione di due involucri di cellophane contenenti complessivi 40 grammi di hashish ed un bilancino occultato nella biancheria intima. Anche questa volta la pattuglia ha esteso la perquisizione al domicilio del giovane, dove sono stati rivenuti ulteriori 220 grammi della stessa sostanza.

Entrambi gli arrestati sono stati accompagnati a Bergamo dinanzi all'autorità giudiziaria che, al termine dell’udienza avvenuta con rito direttissimo, ha disposto per entrambi l’obbligo di firma presso le stazioni carabinieri di Gandino e Clusone.