Bergamo: domani a Valbondione 'Il Grande Sentiero' dedica serata a Mario Rigoni Stern

Milano, 19 ago.(Adnkronos) – Domani, al Rifugio Curò di Valbondione, in provincia di Bergamo, tornano gli eventi della rassegna 'Il Grande Sentiero'. Il secondo dei 15 appuntamenti previsti dal programma, fatto di film in anteprima e incontri in rifugi alpini, parchi, piazze, antiche strade e cortili, presenta dalle 21 una serata dedicata a Mario Rigoni Stern.

Si comincia con canti e letture di Alessandra Ingoglia e Michele Dal Lago: 'Cime tempestose. La montagna e la guerra in Mario Rigoni Stern'. A seguire il film 'Il Sergente dell'Altopiano' di Tommaso Brugin e Federico Mazza: un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e riflessioni per raccontare lo scrittore Rigoni Stern.

La serata, a partecipazione gratuita, è organizzata in collaborazione con il Cai di Bergamo.