Bergamo, donna si rifiuta di spegnere il telefono a bordo dell'aereo

Non aveva affatto intenzione di interrompere la sua video chiamata e quel volo da Bergamo a Brindisi è diventato un mezzo calvario dopo che una donna si è rifiutata di spegnere il telefono a bordo dell’aereo. Un volo della Ryanair accumula 3 ore di ritardo a causa dell’insistenza della passeggera che nella giornata del 14 maggio ha messo a dura prova la pazienza di personale a bordo, a terra e perfino della polizia.

Si rifiuta di spegnere il telefono sull’aereo

Da quanto si apprende il velivolo stava rullando sulla pista di decollo ma ad un certo punto è dovuto rientrare nell’area di parcheggio. In quel frangente sono intervenuti gli agenti della Polizia aeroportuale per far scendere la donna dal veicolo. Ma come mai? La passeggera non voleva spegnere il telefono per non interrompere una videochiamata in corso. E nello scalo di Bergamo Orio Al Serio, con tutti i passeggeri già imbarcati, si è andati in una situazione di stallo. Da quanto si apprende il personale di bordo ha effettuato le operazioni di controllo dei passeggeri quando alcuni addetti si sono accorti di una donna che non aveva spento lo smartphone malgrado il comandante avesse già avvisato di spegnere tutti i dispositivi elettronici o, almeno, metterli in modalità aereo.

L’arrivo del comandante e della polizia

Dopo una prima richiesta la donna si è rifiutata di interrompere la sua conversazione ed ha anche spiegato che non avrebbe spento lo smartphone neanche dopo il decollo. Avvisato il comandante dell’aereo, costui ha deciso per l’annullamento del decollo e per l’allerta alla polizia. Gli agenti sono saliti a bordo ed hanno accompagnato la donna fuori dal velivolo, ma con un ritardo accumulato già di 3 ore.