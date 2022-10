Bergamo, esce con il cane e trova un cadavere mummificato

Cadavere mummificato rinvenuto in un campo a Verdello: a trovarlo una donna che stava passeggiando col suo cane.

Mentre era a passeggio con il cane, una donna ha scoperto un cadavere mummificato presso un campo di mais. Il corpo dovrebbe appartenere a uno straniero scomparso da Milano due mesi. fa. Il macabro ritrovamento è avvenuto presso a Verdello (Bergamo) lo scorso 21 ottobre.

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Treviglio a identificare l’uomo dai documenti che portava addosso. Il corpo senza vita è stato trovato in condizioni pessime, in quanto era stato schiacciato per errore da una trebbiatrice. Al momento risulta impossibile per gli inquirenti comprendere se lo sventurato sia deceduto di morte naturale o se sia stato ucciso da qualcuno.

Cadavere mummificato trovato in un campo: nessuna ipotesi esclusa

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi relativa al cadavere mummificato rinvenuto in un campo di mais a Verdello.

Il pm ha disposto nel frattempo l’autopsia sui resti dell’uomo. Come informa il Corriere della sera, al momento del ritrovamento, il cadavere si trovava in posizione prona, con la testa girata su un lato.

Perché quell’uomo si trovava lì?

È impossibile al momento capire se l’uomo avesse raggiunto di sua volontà il luogo in cui è stato rinvenuto cadavere, oppure sia stato portato lì da qualcuno, mentre magari il mais era ancora alto.

Il corpo sarebbe stato travolto accidentalmente dalla trebbiatrice diverso tempo dopo la morte.