Bergamo: fermato per controllo gli trovano addosso una pistola, arrestato 51enne

Milano, 26 apr.(Adnkronos) – Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Bergamo dopo essere stato sorpreso in possesso di una pistola. E' accaduto la scorsa domenica.

L'uomo era stato fermato per un normale controllo stradale quando gli agenti hanno scoperto che addosso aveva una pistola Beretta calibro 6.35, con proiettili in canna, senza avere il porto d’armi. Il 51enne aveva già precedenti per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e quando gli agenti lo hanno fermato si è subito agitato. Il suo atteggiamento ha insospettito il personale del comando di via Coghetti, che ha deciso, quindi, di perquisire l’auto.

A bordo, sotto al sedile del conducente, un amico 32enne dell'uomo, gli agenti hanno trovato 2 grammi di cocaina. Perquisendo poi le abitazioni dei due uomini, a Bergamo e a Seriate, hanno recuperato un bilancino di precisione e materiale da taglio per stupefacenti oltre a una pistola a gas priva dell’obbligatorio tappo rosso. Il 51enne è stato quindi arrestato per detenzione e porto abusivo di armi e condotto in carcere, mentre l'amico è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.