Bergamo, fuoco appiccato alla discoteca concorrente: 3 arresti

Al centro di quella vera e propria faida per il controllo ed i profitti sulla movida notturna a Bergamo ci sarebbero stati loro, almeno secondo la tesi accusatoria avallata dal Gip competente, fuoco appiccato alla discoteca concorrente: 3 arresti messi a segno dai Carabinieri locali.

Fuoco appiccato alla discoteca concorrente

Secondo quanto si apprende in queste ore i militari hanno eseguito sei misure di cautela chieste dal magistrato e concesse dal giudice per le indagini preliminari dopo due roghi ad un locale della movida cittadina. Ma cosa sarebbe successo ed in quale contesto teoricamente criminoso? I media spiegano che a Bergamo i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza nei confronti di 6 persone.

Tre arresti ed altrettanti obblighi di dimora

Nello specifico 3 sono state arrestate e 3 all’obbligo di dimora. Quelle persone censite in atti sono tutte accusate a vario titolo di “incendio, rapina, estorsione, sequestro di persona, minacce e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”. E coma erano partite le ricerche degli inquirenti? Le indagini sono scattate dopo due roghi che si sono verificati in un locale della movida. Secondo quanto sostenuto in presunzione di reato dalla Procura che ha operato sul caso di specie il movente sarebbe da ricercarsi in storico nell’illecita concorrenza, messa in atto da un pakistano, titolare di un locale concorrente, aiutato da altre persone.