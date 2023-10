Bergamo: in due forzano box auto, carabinieri li sorprendono e trovano droga

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – I carabinieri della tenenza di Seriate, nella bergamasca, hanno arrestato un ventitreenne che la notte di domenica scorsa si è introdotto, insieme ad un complice diciassettenne che è stato deferito in stato di libertà, all’interno di un condominio nel tentativo di mettere a segno dei furti nei box. I militari, allertati dai condomini insospettiti dai rumori, hanno colto in flagranza i due giovani che avevano già forzato le porte di accesso a 3 box auto praticando un grosso foro che gli avrebbe consentito agevolmente di accedere all’interno.

I due sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e il ventitreenne aveva con se anche dello stupefacente, circa 50 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione; per questo dovrà rispondere di tentato furto in concorso e di detenzione ai fini di spaccio. Il minorenne è stato riaffidato ai genitori, mentre il ventitreenne è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del processo per direttissima.