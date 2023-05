Bergamo, investito da un camion in via Zanica: muore ciclista

Nella mattinata di oggi, martedì 16 maggio 2023, un ciclista è stato investito da un camion in via Zanica, a Bergamo. La vittima dell’incidente aveva 45 anni.

Un ciclista è stato investito da un camion in via Zanica, a Bergamo, nei pressi dell’incrocio con via Roggia Guidana. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 16 maggio 2023. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 8.30 la bicicletta e il camion stavano procedendo entrambi verso Bergamo. Il ciclista, un cittadino dello Sri Lanka di 45 anni, residente a Bergamo, stava pedalando vicino al marciapiedi, affiancato dal camion. Il camionista ha allargato per imboccare via Roggia Guidana e, a metà manovra, ha colpito il ciclista, che è caduto ed è finito sotto al tir.

Le ferite del ciclista erano troppo gravi

Sono subito stati chiamati i soccorsi e sono arrivate un’automatica e un’ambulanza. I vigili del fuoco di Bergamo hanno estratto il ciclista da sotto il camion e i sanitari hanno tentato di rianimarlo. Le ferite erano troppo gravi e per il 45enne non c’è stato nulla da fare. La polizia di Bergamo si è occupata dei rilievi e del traffico. Gli agenti hanno ascoltato la versione del camionista.