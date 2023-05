Il terrorismo jihadista non è mai domo e ha ramificazioni anche in luoghi insospettabili. Come Bergamo, per esempio, dove un ragazzo minorenne è stato arrestato dalla polizia per sospetta affiliazione all’Isis.

Bergamo, arrestato minorenne sospetto sostenitore dell’Isis

Il giovane, di passaporto italiano ma di origine straniera, è stato trovato con numeroso materiale di propaganda riconducibile alla nota cellula terroristica dell’Isis. Secondo quanto scoperto dai poliziotti, il giovane sarebbe stato pronto ad organizzare un attentato nella zona in cui viveva, nella provincia di Bergamo. Le indagini sono state condotte dai poliziotti della Digos di Bergamo e di Brescia e del Servizio per il Contrasto all’Estremismo e al Terrorismo esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che avevano notato alcuni video postati sui social dal minorenne in cui si faceva propaganda all’Isis.

Le indagini dei poliziotti e l’arresto del giovane

Dopo qualche tempo, la polizia ha scoperto che il giovane era affiliato ad una rete di ragazzi sostenitori del Daesh, presenti in diversi Paesi d’Europa e d’America. Molti di loro erano già stati tratti in arresto nelle scorse settimane, la stessa sorte che è toccata al minorenne di Bergamo. Il ragazzo, infatti, è stato arrestato per di associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere aggravate.