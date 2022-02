Bergamo: operazione antidroga dei cc, 12 arresti e 5 obblighi dimora (2)

Milano (Adnkronos) – Le 17 ordinanze di custodia cautelare emesse nell’ambito dell’operazione antidroga “Fontanella 2019”, coordinata dalla procura di Bergamo, sono state eseguite all’alba di oggi da oltre cento carabinieri, tra Bergamo, Brescia, Genova, Torino e Firenze, con il supporto del nucleo elicotteri e di unità dei cinofili di Orio al Serio.

I destinatari sono cittadini albanesi, nordafricani, italiani e un olandese, tutti coinvolti in un’ampia struttura di narcotraffico che gestiva lo spaccio di cocaina dai Paesi Bassi all’Italia.

Crocevia dei carichi di stupefacenti era la provincia di Bergamo, da dove le indagini sono iniziate, nel 2019. Gli investigatori hanno scoperto così una rete di diversi gruppi di narcotrafficanti, per lo più albanesi, che gestivano grandi carichi di cocaina attraverso diverse basi operative a Tresore Balneario e Montello, in provincia di Bergamo, e a Cornate d’Adda, in Brianza.

Nell’operazione sono stati sequestrate diversi veicoli, dotati di doppi fondi per nascondere droga e denaro, utilizzati nella lunga filiera di trasporti che dal Nord Europa raggiungeva piazze di spaccio sparse in tutta Italia. Tre i corrieri arrestati in flagranza nelle province di Bergamo e Firenze.

Nel corso dell’indagine sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri oltre 24 chilogrammi di cocaina, che venduti al dettaglio avrebbero potuto fruttare fino a 2 milioni di euro, una pistola e 300mila euro in diversi tagli e valute.

Mentre eseguivano le misure cautelari, inoltre, i militari hanno trovato e sequestrato altri 4,5 chilogrammi di cocaina, 33 di hashish e oltre 60mila euro in contati.