Bergamo: operazione della polizia locale, 2 arresti in stazione autolinee

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – Due arresti alla stazione autolinee: è il risultato di un’operazione svolta questa settimana dalla polizia locale di Bergamo nella zona delle pensiline dei bus, spesso frequentata da spacciatori che cercano di avvicinare soprattutto i tanti studenti che gravitano nell’area negli orari di uscita da scuola.

Cinque auto della polizia locale, tre moto e due unità cinofile sono state impiegate nello scorso martedì pomeriggio per controllare tutta l’area e procedere all’identificazione delle persone sospette. Due i fermi, il primo è un ragazzo di 22 anni, trovato in possesso di 20 grammi di hashish, ma soprattutto ricercato perché gravato da un ordine di carcerazione per scontare una condanna a 3 anni e 4 mesi per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il secondo è un ragazzo di 24 anni, trovato in possesso di 13 grammi di hashish, ma soprattutto gravato da molti precedenti per spaccio, già sottoposto a divieto di dimora a Bergamo e provincia e per questo nuovamente arrestato. Entrambi sono stati arrestati.