Bergamo: polizia locale, 'in un anno 35mila ore di presidio nei quartieri e 37 arresti'

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Il 2022 è stato "un anno molto impegnativo" per la polizia locale di Bergamo. Diverse le novità introdotte dal comando di via Coghetti, tra cui l’avvio dell’addestramento della seconda unità cinofila della Polizia Locale, il gio...

Milano, 9 feb.

(Adnkronos) – Il 2022 è stato "un anno molto impegnativo" per la polizia locale di Bergamo. Diverse le novità introdotte dal comando di via Coghetti, tra cui l’avvio dell’addestramento della seconda unità cinofila della Polizia Locale, il giovane Loki, per acquistare e preparare il quale il Comune di Bergamo ha ottenuto un finanziamento dal ministero dell’Interno di oltre 70 mila euro. E' stata inoltre avviata un’importante operazione di ammodernamento del parco mezzi a disposizione, con l'acquisizione di 5 nuove auto elettriche e 6 veicoli ibridi per ridurre le emissioni di Co2 provenienti dai mezzi in dotazione al comando (anche per questa attività è stato ottenuto un finanziamento da ministero e Regione Lombardia).

Nel bilancio dell’attività degli agenti del Comune di Bergamo, emerge un "grande impegno profuso nel presidio dei quartieri e delle aree più delicate della città": oltre 35.000 ore di presenza nei quartieri cittadini, che hanno determinato un incremento del numero di arresti (37 nell’arco dell’anno) e della quantità di sostanze stupefacenti sequestrate, 617 chilogrammi, contro i 12 del 2021. Tra le aree maggiormente oggetto di attenzione, l’area di piazzale Marconi, piazzale Alpini, via Novelli, ecc., con 14.357 ore di presidio; quasi 4.000 ore sono state dedicate al quartiere della Malpensata, oggetto di un importante piano di riqualificazione urbana, ma che sconta ancora la sua vicinanza all’autostrada, alla stazione e a centri che lavorano con persone emarginate.

Tornano a salire anche le contravvenzioni, soprattutto in correlazione con il ritorno dei flussi turistici a livelli pre-pandemia: 162.808 le sanzioni elevate per violazioni del codice stradale; 89.895 sono state registrate automaticamente dalle telecamere a protezione delle ztl della città. Il varco che registra il maggior numero di violazioni è anche quello più segnalato della città, quello di viale Vittorio Emanuele, con ben 24.055, seguito da Largo Belotti, con ben 15.700, e piazza Pontida con 7.315.

Tra le zone, invece, più sanzionate dagli agenti, figurano via Paglia, con 1.656 sanzioni comminate per violazioni del codice stradale, via Locatelli con 1.580, via Palazzolo con 1.449, Piazza Mercato del Fieno con 1.321, via Madonna della Neve 1.027, via delle Mura con 1.023 e piazzale Enrico Tiraboschi con 985.

E' da notare come la maggior parte delle sanzioni vadano a cittadini non residenti a Bergamo, a dimostrazione di quanto sia fondamentale la protezione delle aree a traffico limitato della città, ma anche il controllo della sosta di fronte a comportamenti non regolamentari di veicoli non residenti in città.

Sono infatti ben 93.961 i non residenti destinatari di una o più sanzioni. Su richiesta dei servizi sociali o su delega della procura, la polizia locale ha inoltre svolto controlli sui percettori di reddito di cittadinanza per la prima volta nella sua storia recente. Sono state denunciate 107 persone (che si aggiungono alle 120 denunciate nel 2021) perché senza requisiti dichiarati all'atto di richiesta del reddito di cittadinanza.

Diverse le ordinanze per limitare il consumo e la vendita di alcool, soprattutto nelle zone più a rischio della città, nelle quali il fenomeno ha generato episodi di degrado e di disturbo dei residenti: ben 40 le sanzioni comminate durante l’anno appena concluso. Per quel che riguarda la polizia commerciale, risultati di rilievo sono emersi dal controllo delle disposizioni anti ludopatie, con 130 sopralluoghi e ispezioni (4 le sanzioni elevate) e dalle ispezioni eseguite con la direzione territoriale del Lavoro, con 28 lavoratori irregolari scoperti, 5 provvedimenti di sospensione delle attività e ben 162 sanzioni eseguite durante i 17 servizi congiunti svolti in città su 47 attività controllate.

Sono state inoltre 135 le attività ricettive extra alberghiere controllate dalla polizia locale, anche in ragione del ritorno dei flussi turistici pre-pandemia, ma anche del recupero del numero di tali attività rispetto agli anni precedenti in città. Dai controlli degli agenti sono scaturite 2 sanzioni per attività abusive, 2 per mancanza delle targhe identificative previste dalla norma e 1 per mancanza di deposito dei contratti d'affitto. Oltre 1640 gli incidenti rilevati dal personale della polizia locale, due quelli mortali (dato stabile rispetto all'anno precedente), 814 quelli che hanno causato feriti; di questi sono stati 5 quelli particolarmente gravi con prognosi riservata. 100 patenti ritirate per eccesso di velocità, 15.307 punti della patente decurtati lungo tutto l’arco del 2022. 698 sono state le multe per utilizzo del cellulare alla guida, ben 189 invece le sanzioni elevate a conducenti di monopattini elettrici, categoria della strada per la quale il Comune di Bergamo ha anche predisposto una campagna di comunicazione capillare per sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo. 66, infine, le sanzioni sui mezzi pesanti.