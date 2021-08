Bergamo, ragazza tenta la fuga e precipita dal quarto piano di casa: è grave

Una giovane di 17 anni è ricoverata in ospedale a Bergamo dopo un volo di diversi metri: la giovane era in punizione, poi la fuga con le lenzuola.

Un grave episodio è accaduto in via Legionari di Polonia, a Bergamo, dove una ragazza di 17 anni è precipitata dalla finestra mentre tentava di calarsi dal quarto piano di casa. L’episodio è accaduto intorno alle ore 7,30 di giovedì 19 agosto 2021.

Incidente a Bergamo, cosa è accaduto

La ragazza di 17 anni avrebbe tentato di fuggire di casa dopo aver ricevuto una punizione. Un tentativo di fuga con delle lenzuola, poi il tragico impatto. La giovane è stata subito soccorsa e ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII: la prognosi sarebbe riservata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la giovane 17enne era in punizione a casa e le era stato sequestrato anche il telefono.

L’idea di calarsi dal balcone con delle lenzuola è stata deleteria: dopo un volo di diversi metri ha riportato gravi lesioni. Non è ancora chiaro chi abbia chiamato i soccorsi.

Incidente a Bergamo, le condizioni della ragazza

Dopo la chiamata del personale sanitario è arrivata un’ambulanza per prestare le prime cure alla giovane. Il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice rosso. Sul posto è giunta anche la polizia per raccogliere eventuali testimonianze ed effettuare tutti i rilievi del caso.

La procura di Bergamo sarebbe stata nel frattempo informata di quanto accaduto in un condominio della città lombarda.

