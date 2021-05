Bergamo: riapre il Donizetti e si festeggia con un mese tra visite, spettacoli e concerti (2)

(Adnkronos) – Ad accompagnare la riapertura del Donizetti, è stato ideato un percorso di appuntamenti culturali, tra visite guidate, spettacoli e concerti all'insegna dell’incanto. Si parte da oggi, e per tutto il weekend del 29 e 30 maggio), con 'Donizetti On-Live da un’idea', testo e regia di Francesco Venturi: un programma continuativo di visite guidate teatralizzate, originali e immersive.

Un’audioguida fa sì che sia il teatro stesso a parlare -in italiano l’attore bergamasco Maurizio Donadoni, in inglese la voce di Claire Dowie- e a far scoprire ai visitatori storie, segreti, novità in cui non mancheranno le sorprese dal vivo.

'Donizetti On' continuerà lungo tutto il periodo di riapertura, con un calendario che si svilupperà intorno alle attività in programma. Quindi si susseguiranno una serie di spettacoli (tutti con inizio alle ore 19) che rappresentano le diverse anime della Fondazione Teatro Donizetti guidata dal presidente Giorgio Berta e dal direttore generale Massimo Boffelli: mercoledì 2 giugno il sipario si alzerà su Donizetti Revolution vol.

7 la conferenza spettacolo di Francesco Micheli, direttore artistico del festival Donizetti Opera con la partecipazione dei soprani Caterina Sala e Carmela Remigio con il pianista Michele D’Elia che presenteranno l’edizione 2021.

Venerdì 4 e sabato 5 giugno sarà la volta della prosa, la cui stagione è diretta da Maria Grazia Panigada, con il nuovo reading Novecento di e con Alessandro Baricco con le musiche di Nicola Tescari e la scenografia di Tommaso Arosio ed Eleonora De Leo; venerdì 11 giugno toccherà a Bergamo Jazz, direttrice artistica Maria Pia De Vito, che presenta in prima assoluta un quartetto composto da Michael League (basso elettrico), Lionel Loueke (chitarra), Bill Laurence (pianoforte) e Jeff Ballard (batteria) con una musica aperta anche a influssi pop e africane.

Venerdì 18 e sabato 19 giugno nuovo appuntamento con la prosa con Trascendi e Sali di e con Alessandro Bergonzoni che firma anche la regia con Riccardo Rodolfi e le scene; venerdì 25 giugno ancora jazz con Danilo Rea (pianoforte) impegnato prima in veste solistica e poi in un inedito incontro con Gianluigi Trovesi (sax alto), il più internazionale dei jazzisti bergamaschi. Il percorso di festa sarà arricchito dai concerti del 58esimo festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo e da una serie di altri appuntamenti organizzati dalla Fondazione Teatro Donizetti che saranno annunciati prossimamente.