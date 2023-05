Bergamo, scontro auto-moto in via Borgo Palazzo: coinvolto un 59enne

Attimi concitati e mezzi di soccorso che accorrevano a Bergamo dopo un violento scontro auto-moto in via Borgo Palazzo: coinvolto un 59enne. L’incidente è avvenuto in mattinata a via Borgo Palazzo incrocio via Monte Cornagera e l’esito per fortuna e secondo quanto riportato dai media è stato senza gravi conseguenze per la vittima. Ci sono stati invece problemi alla viabilità dopo quel sinistro avvenuto all’altezza dell’Asl.

Bergamo, scontro auto-moto, ferito 59enne

Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che un 59enne stesse percorrendo la strada in sella alla sua moto, una Bmw di grossa cilindrata, quando è avvenuto l’impatto. Un’auto, un’Audi rossa, si è immessa nella circolazione sul viale principale e i due mezzi sono entrati in collisione. Sui media si legge che il veicolo a quattro ruote “ha impegnato l’incrocio nello stesso istante in cui sopraggiungeva il ciclomotore”, il cui conducente quindi non ha potuto evitare l’impatto malgrado la frenata.

L’arrivo dei soccorritori e della Polizia locale

Dopo la rovinosa caduta a terra del centauro sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza. Il 59enne è stato trasportato in codice giallo in ospedale mentre gli operatori della della Polizia Locale provvedevano a verbalizzazioni e gestione del traffico.