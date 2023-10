Bergamo: scoperto deposito di biciclette rubate, denunciato un uomo

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Passeggiando per le vie del centro, ha visto un uomo circolare con la bicicletta che gli era stata rubata un mese fa e ha chiamato i carabinieri. E' così che i militari hanno bloccato l'uomo, scoprendo che in casa aveva allestito un vero e proprio depos...

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Passeggiando per le vie del centro, ha visto un uomo circolare con la bicicletta che gli era stata rubata un mese fa e ha chiamato i carabinieri. E' così che i militari hanno bloccato l'uomo, scoprendo che in casa aveva allestito un vero e proprio deposito di bici rubate. E' accaduto domenica scorsa a Seriate, in provincia di Bergamo.

Il giovane ha subito riconosciuto la sua bici; così ha chiamato immediatamente il 112 fornendo ai carabinieri le indicazioni per raggiungere l'uomo che era a bordo. I militari della tenenza di Seriate sono intervenuti poco dopo bloccando il presunto ladro, un cittadino italiano residente nelle vicinanze. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che nella cantina della sua abitazione aveva allestito un deposito per diverse altre biciclette rubate. L'uomo ha ammesso di aver rubato i mezzi che, con la successiva rivendita, gli avrebbero reso un provento di circa 1000 euro.

Le biciclette sono state tutte sequestrate e si trovano attualmente presso la tenenza dei carabinieri di Seriate in attesa di essere riconsegnate ai legittimi proprietari. Il soggetto fermato, già coinvolto in vicende dello stesso tenore, è stato denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato continuato.