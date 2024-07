Bergamo: si cerca arma omicidio, sindaco Terno d'Isola 'non gettate i rifiuti'

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - La persona che ha colpito a morte, probabilmente con un coltello, Sharon Verzeni, 33 anni, a Terno d'Isola (Bergamo) potrebbe essersi disfatta dell'arma o degli abiti sporchi di sangue gettandoli in un cestino e in questo senso il sindaco Gianluca Sala rilanci...

Milano, 30 lug. (Adnkronos) – La persona che ha colpito a morte, probabilmente con un coltello, Sharon Verzeni, 33 anni, a Terno d'Isola (Bergamo) potrebbe essersi disfatta dell'arma o degli abiti sporchi di sangue gettandoli in un cestino e in questo senso il sindaco Gianluca Sala rilancia un invito degli inquirenti.

"La magistratura raccomanda a tutti i cittadini di astenersi dal conferimento dei rifiuti a partire da oggi, martedì 30 luglio, fino a sabato 3 agosto, per favorire il corretto svolgimento delle indagini. Inoltre, si informa che la piattaforma ecologica è stata chiusa al pubblico almeno fino a sabato 3 agosto" si legge in un post diffuso su Facebook. Un elemento che, insieme i filmati delle telecamere presenti in zona, potrebbero far luce sul delitto della scorsa notte.