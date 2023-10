Bergamo: sicurezza alimentare e consumo consapevole ad 'Agricultura e diritto al cibo'

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Dal 23 al 29 ottobre, torna a Bergamo 'Agricultura e diritto al cibo', la manifestazione, giunta alla sua VII edizione, dedicata ai temi dell’alimentazione di qualità e dell’agricoltura sostenibile. L’iniziativa, nata nel 2017 per megl...

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Dal 23 al 29 ottobre, torna a Bergamo 'Agricultura e diritto al cibo', la manifestazione, giunta alla sua VII edizione, dedicata ai temi dell’alimentazione di qualità e dell’agricoltura sostenibile. L’iniziativa, nata nel 2017 per meglio accompagnare l’appuntamento mondiale del G7 dell’Agricoltura a Bergamo, si pone l’obiettivo di dare continuità all’impegno assunto nel garantire l’accesso al cibo sano per tutti, promuovere un sistema alimentare sostenibile e una cultura orientata al consumo consapevole, ridurre gli sprechi nel solco dell’Urban food policy pact, il patto, a cui Bergamo ha aderito nel 2019, che riunisce molte città del mondo intorno ai temi delle politiche alimentari urbane integrate.

La food policy rappresenta infatti uno strumento di supporto al governo per la sostenibilità di una città e del suo territorio a partire proprio dal suo sistema alimentare. Attraverso l’interazione tra la pluralità di attori interni ed esterni all’Amministrazione, la food policy consente di individuare soluzioni comuni e condivise alle molte sfide urbane: dalla povertà alla salute e protezione sociale; dalla pianificazione dell’uso del territorio, all’energia, all’istruzione, alla gestione dei rifiuti.

L’edizione 2023 di Agricultura e diritto al cibo è dedicata in particolare al cibo come strumento di benessere, di condivisione, di relazione, di resilienza e inclusione, di sviluppo territoriale anche turistico, di valorizzazione delle tipicità, delle produzioni bio, di tutela dell’ecosistema.

Molte le attività: convegni, in collaborazione con la Camera di Commercio e l’Università di Bergamo; letture, incontri e laboratori per grandi e piccini finalizzati alla diffusione della conoscenza delle cultivar locali, alla riduzione dello spreco e al consumo consapevole. Tra gli appuntamenti tradizionali, torna anche quest’anno il Mercato della Terra e il Mercato dei Mercati che vede presenti molti produttori del territorio, e non solo, lungo tutto il Sentierone nel fine settimana.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bergamo con Biodistretto dell’agricoltura sociale di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Orto Botanico Lorenzo Rota, Parco dei Colli di Bergamo, Slow Food Bergamo, Visit Bergamo.

Molte le collaborazioni, tra cui: Cooperativa sociale Aretè; Bergamo Città dei Mille Sapori; Bergamo Green; Confagricoltura Bergamo; Coldiretti Bergamo; East Lombardy; M&C Mercato e Cittadinanza; Urban Food Policy Pact; Namastè Cooperativa Sociale; Strada del vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca; DessBg Distretto di Economia Sociale e Solidale Bergamasco; Associazione Il Greto