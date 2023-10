Bergamo: ubriaco al volante investe una donna e scappa, denunciato

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – Nel corso delle attività di controllo del territorio, i carabinieri di Cologno al Serio, nella bergamasca, sono intervenuti su richiesta di un cittadino che aveva assistito all'investimento di una donna. Ai militari, l'uomo ha riferito di aver visto un'auto procedere a zigzag e investire la malcapitata che camminava a bordo strada. L’uomo alla guida del mezzo però non si era fermato e si era subito dileguato senza prestarle soccorso.

Sul posto sono state inviate diverse pattuglie dell’Arma, che hanno avviato le ricerche del fuggitivo e, anche grazie anche alla segnalazione di un testimone, l’auto dell'investitore è stata individuata in un posto non molto distante dal luogo dell’incidente, abbandonata sul ciglio della strada. Dopo l'impatto con la donna, il conducente era fuggito a tutta velocità andando a schiantarsi contro un muro, quindi aveva proseguito la fuga a piedi, barcollando. I militari sono risaliti all'identità dell'uomo, un 55enne del posto con precedenti specifici anche per guida sotto l’uso di stupefacenti, e si sono recati presso la sua abitazione, ma lo stesso, nel frattempo, insieme a un’altra persona, era tornato sul posto dove aveva abbandonato il veicolo, probabilmente per recuperarlo. Bloccato, è stato sottoposto ad alcooltest, risultando positivo con un tasso ben oltre il limite consentito.

Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per guida in stato ebbrezza e per omissione di soccorso. La vittima, soccorsa dai carabinieri e dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale, dove le è stata data una prognosi di 15 giorni.