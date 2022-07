Silvana Erzembergher, di 71 anni, considerata socialmente pericolosa, verrà ricoverata in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Silvana Erzembergher, di 71 anni, il 28 aprile ha ucciso il suo vicino di casa con una pistola. La donna è considerata socialmente pericolosa, ma lascerà il carcere perché “incapace di intendere”. Verrà ricoverata in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Bergamo, uccise il vicino con una pistola: lascia il carcere perché “incapace di intendere”

Silvana Erzembergher, pensionata di 71 anni di Treviglio, in provincia di Bergamo, il 28 aprile ha ucciso con quattro colpi di pistola il suo vicino di casa, Luigi Casati, di 61 anni, e ha ferito gravemente la moglie, Monica Leoni, di 57 anni. La donna a breve lascerà il carcere. Una consulenza psichiatrica del pm titolare dell’indagine, Guido Schininà, ha riconosciuto che la donna era incapace di intendere e volere al momento dell’omcidio, per questo entrerà in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

La donna è considerata socialmente pericolosa

Il pm Schininà ha chiesto al gip la scarcerazione della donna di 71 anni. Il giudice ne ha disposto il ricovero in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. La conclusione del perito della procura, Giacomo Filippini, è la stessa della relazione del consulente della difesa, Massimo Biza. La donna è ritenuta socialmente pericolosa e tra sei mesi il suo stato mentale verrà rivalutato.