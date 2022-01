Bergamo, un uomo è morto dopo essere caduto con la sua bici in un dirupo

Stava facendo la solita passeggiata in bici Claudio Busi, ma purtroppo, forse per scattare una foto, è caduto in un dirupo

Una tragedia ha scosso la comunità di Piazza Brembana, comune in provincia di Bergamo. Un uomo di 41 anni è stato trovato morto dopo essere caduto in un dirupo. Da giorni si erano perse le sue tracce.

Cade in un dirupo mentre è in bici: l’allarme di amici e parenti

L’allarme è stato lanciato giovedì, 13 gennaio 2022, quando i parenti e gli amici si erano accorti che l’uomo, di nome Claudio Busi, non aveva fatto ritorno a casa dopo la sua consueta passeggiata in bicicletta. I soccorsi si sono subito mobilitati per cercare Claudio. Oltre al duro lavoro del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, una mossa astuta l’ha fatta la sorella di Claudio, che grazie ad un suo vecchio telefono, a cui erano collegate le applicazioni che tutt’ora usava, ha tracciato il percorso del fratello, conducendo tutti nelle varie tappe dell’escursione.

Cade in un dirupo mentre è in bici: il ritrovamento del corpo

Per ritorvare il corpo di Claudio Busi è stato necessario l’elisoccorso in quanto era nascosto tra la boscaglia sotto i monti. Una volta che i sanitari del 118 hanno avuto la certezza che si trattasse di Claudio non hanno potuto far altro che dichiarare il suo decesso. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma molto probabilemente, Claudio, si era distratto per fare una foto.

Va detto che la fotografia era una delle sue passioni, insieme alla bici.

Cade in un dirupo mentre è in bici: il cordoglio di Piazza Brembana

La salma di Claudio Busi è tornata a Piazza Brembana ed è stata allestita la camera ardente presso la sede del Cai del suo comune, dove è cresciuto, ed era conosciutissimo. Il padre di Claudio è vicepresidente di quella sezione. Sono tante le persone che si sono recate per dare un ultimo saluto a Claudio Busi prima del funerale.

Ognuna di queste persone, come riportato dall’Eco di Bergamo, ha espresso il proprio dolore e cordoglio per la perdita di un amico.