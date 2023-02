Berlinale al via con "Disco boy" in concorso, Martone e Favino

Berlino, 15 feb. (askanews) – Prende il via il 16 febbraio il 73esimo Festival del cinema di Berlino. Quest’anno sono circa 400 i film, di ogni genere e formato, che saranno presentati nelle varie sezioni, fino al 26 febbraio.

La giuria internazionale è presieduta dall’attrice Kristen Stewart, mentre Steven Spielberg riceverà l’Orso d’oro alla carriera.

Diversi i film italiani presenti alla Berlinale: in concorso c’è “Disco boy” di Giacomo Abbruzzese, che racconta le vicende di un ragazzo bielorusso in fuga dal proprio passato.

Pierfrancesco Favino sarà al festival come protagonista del film di Andrea Di Stefano “L’ultima notte d’amore”, su un poliziotto ad un punto cruciale della propria vita. Mario Martone invece porterà il suo omaggio a Massimo Troisi: il docu-film “Laggiù qualcuno mi ama”.

Molta attesa c’è per “Golda”, con Helen Mirren nel ruolo di Golda Meir, e per Sean Penn, che a Berlino presenterà il suo “Superpower”, documentario sul Presidente ucraino Zelenski e sulla guerra in Ucraina.