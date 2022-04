Berlinguer sul caso Orsini: “Invitare è una cosa, condividere è un’altra”

Bianca Berlinguer: "Ritengo che un dibattito pluralista debba dare spazio a tutte le opinioni, e poi invitare è una cosa, condividere è un’altra”

Cosa ne pensi lei, Bianca Berlinguer, sul caso Orsini lo ha detto chiaramente al Corriere della Sera: “Invitare è una cosa, condividere è un’altra”. La conduttrice di Cartabianca ha parlato delle controverse uscite dell’esperto, l’ultima delle quali sui sui bimbi ucraini potenzialmente “felici anche in dittatura” e rivendica il diritto al pluralismo.

Perciò la Berlinguer sul perché continui ad invitare il direttore dell’Osservatorio sulla sicurezza internazionale ha risposto così: “Perché ritengo che un dibattito pluralista debba dare spazio a tutte le opinioni, cosa che fanno o che almeno dovrebbero fare tutti i programmi televisivi di informazione”.

“Invitare è una cosa, condividere è un’altra”

“Facciamo parlare chi dice che bisogna sostenere l’Ucraina inasprendo le sanzioni e inviando nuove armi e chi invece pensa che per salvare le vite degli ucraini si debba arrivare il prima possibile, e in tutti i modi e a qualsiasi prezzo, a una pace”.

E ancora: “Alessandro Orsini ha sempre detto che l’aggressore è la Russia, ma pensa che l’Ucraina sia destinata a soccombere e quindi ritiene che occorra giungere il più rapidamente possibile alla pace, anche se questa pace esigesse condizioni imposte dai russi”.

“Ognuno libero di dire quello che pensa”

“D’altra parte, se do la possibilità a qualcuno di esporre liberamente le proprie idee, questo non significa certo che le debba condividere”.

E in chiosa: “Ma mi chiedo: Orsini ha il diritto di far conoscere la sua opinione oppure no, tenuto conto che nessuno mette in dubbio la sua competenza di studioso? Viviamo ancora in un Paese in cui ognuno può dire quello che pensa?”.