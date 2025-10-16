Berlino, fa paura la leva militare con lotteria: "Inaccettabile"

Roma, 16 ott. (askanews) – In Germania fa molto discutere il disegno di legge sul servizio militare volontario, che dovrebbe entrare in vigore all’inizio del prossimo anno. La leva sarebbe su base spontanea, ma, con la compilazione di un questionario sulla propria salute e costituzione fisica da parte dei nati dopo il 31 dicembre 2007, si introdurrebbe la possibilità di riprendere il servizio militare obbligatorio, in caso di peggioramento della situazione della sicurezza nel Paese o di esaurimento delle opzioni di servizio volontario.

Una novità definita “incredibile” e “inaccettabile” da tanti berlinesi, e in un momento storico in cui le minacce della Russia, continuano a far molta paura. “Se hai dei figli, e soprattutto dei maschi, come me, non puoi essere d’accordo – dice un uomo – anch’io non ho prestato servizio militare, mi sono rifiutato… Se hai dei figli tuoi, non puoi non criticare questo provvedimento”.

“Capisco che sia necessario avere un esercito efficiente – afferma un 21enne – tuttavia, non credo che il servizio militare obbligatorio di un anno per i diciottenni sia necessariamente appropriato. Inoltre, il modo in cui la politica sta attualmente discutendo dei giovani, con proposte di processi di selezione casuali, mi fa pensare che le decisioni vengano prese senza consultare i giovani stessi. Personalmente, nemmeno io vorrei farlo”.

Ma il dibattito sul progetto del governo del cancelliere Friedrich Merz con un sistema di lotteria per decidere a caso chi arruolare è in aumento, dopo che il ministro della Difesa Boris Pistorius ha respinto l’idea definendola un “compromesso pigro” che richiederebbe troppo tempo per essere attuato. “Beh, non acconsentirei a farlo volontariamente – precisa il ragazzo – credo che se venissi estratto non sarei favorevole e cercherei di ribaltare la situazione”.

“Trovo incredibile anche solo pensare a un’idea del genere – afferma una donna, pensionata – i giovani dovrebbero tirare a sorte per decidere se saranno uccisi o uccideranno altri? Entrambe le cose sono terribili. No, è assolutamente inaccettabile. Del tutto inaccettabile”.