Berlino: importante Svezia e Finlandia nella Nato a summit luglio

Roma, 14 feb. (askanews) – Nel corso di una conferenza stampa con la controparte svedese, Tobias Billstrom, a Stoccolma, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock (Verdi), ha detto che è “molto importante” che Svezia e Finlandia entrino nella Nato prima del prossimo summit dell’Alleanza atlantitca in programma a luglio.

“La Finlandia e la Svezia soddisfano le condizioni che abbiamo fissato a Madrid, pertanto è molto importante anche per la Nato nel suo insieme che Svezia e Finlandia entrino a far parte prima del prossimo summit vertice Nato”, ha affermato Baerbock, mentre la Turchia finora non ha ratificato le richieste di adesione fatte a maggio dai due Paesi.